Die Masche der "falschen Polizeibeamten" häufe sich gerade, sagte der Polizeisprecher. Die Betrüger rufen dabei gezielt ältere Menschen in gut betuchten Gegenden an und geben sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus. Sie machen ihnen vor, ihr Vermögen sei in Gefahr. Unter dem Vorwand, dieses schützen zu wollen, fordern sie die Senioren dann auf, ihnen Bargeld zu übergeben. Dabei nutzen sie manipulierte Telefonnummern, die denen der örtlichen Polizei ähneln oder dem Notruf 110 entsprechen.