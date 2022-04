Eltern haften auch in dieser Geschichte für ihre Kinder. Und zwar für deren Benehmen. Weil es zwei Gastronomen an der Ostsee zu "bunt" wurde, haben Kinder keinen Zutritt mehr zur Gaststätte. Die Betreiberin erklärt, die Kinder könnten sich zwar benehmen wie Kinder - nur nicht in diesem Lokal.