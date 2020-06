In Spanien ist man dergleichen gewohnt. Bereits im Jahr 2012 hatte sich Cecilia Gimenez, eine pinselfreudige Rentnerin, in Eigeninitative an die "Restaurierung" eines Jesus-Freskos in der Wallfahrtskirche von Borja bei Saragossa gemacht. Beauftragt worden war sie nicht. Mit viel Mühe hatte die betagte Dame den "Ecce homo" des Künstlers Elías García Martínez in einen "Ecce mono", ein Äffchen, verwandelt.