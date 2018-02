Grundsätzlich sollte eine Rettungsgasse nicht erst gebildet werden, wenn Sirenen zu hören sind, sondern bereits, wenn der Stau gerade entsteht. Übrigens: Die Rettungsgasse ist in der Straßenverkehrsordnung festgehalten und somit Pflicht. Denn die Gasse gewährleistet, dass Einsatzkräfte im Ernstfall schnell zu Verletzten gelangen und Leben retten können. Wer sich nicht daran hält, zahlt mindestens 200 Euro Bußgeld und erhält zwei Punkte in Flensburg. Außerdem droht ein einmonatiges Fahrverbot.

Dennoch fällt das Bußgeld in Deutschland im internationalen Vergleich eher gering aus. In Österreich beispielsweise kostet ein Verstoß mehr als 700 Euro. Wer außerdem Einsatzfahrzeuge behindert, der zahlt bis zu 2.180 Euro. In der Schweiz werden Autofahrer über den Radio-Verkehrsfunk grundsätzlich aufgefordert, eine Rettungsgasse zu bilden. In Deutschland gibt die Polizei diese Forderung nicht bei jedem Unfall an die Radiosender durch.