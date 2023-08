Viele Touristen sind gut für's Geschäft - zu viele können aber auch zum Problem werden. Das hat nun die kroatische Stadt Dubrovnik festgestellt. Die Stadt an der Adria besuchen jährlich Millionen Touristen. Da wird es schnell voll - insbesondere in einer kleinen, engen Altstadt. Wenn die dann noch mit Pflastersteinen ausgelegt ist, wird die Lautstärke, die durch die Rollkoffer der Besucher verursacht wird, zu einer echten Belastungsprobe. Deshalb bittet die Verwaltung von Dubrovnik ihre Touristen, bei Gängen durch die Altstadt auf das Ziehen der Koffer zu verzichten. Die Urlauber sollen diese tragen, um weniger Lärm zu versuchen - insbesondere nachts. Ein Rollkofferverbot wurde aber weder beschlossen noch angeordnet.

Dubrovnik möchte, dass Touristen die Stadt so gut und authentisch wie möglich erleben. Deshalb wurde bereits 2017 die Kampagne "Respekt vor der Stadt" ins Leben gerufen. In diesem Zuge traten mehrere Vorschriften in Kraft: beispielsweise das Verbot, in Badekleidung durch die Altstadt zu laufen oder vor Denkmälern zu rauchen, zu essen oder zu trinken.



Auch dürfen pro Tag nur noch zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig vor der Stadt anlegen - für jeweils acht Stunden. Früher, so berichtet der Bürgermeister der Stadt, hätten zeitweise sieben bis acht Schiffe gleichzeitig im Hafen gelegen und bis zu 25.000 Touristen auf einmal in die Stadt gespült.



BRISANT/dpa