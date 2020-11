In Rotenburg in Niedersachsen haben Rettungskräfte in der Nacht zu Freitag einen vierjährigen Jungen tot aus der Wümme geborgen. Die Ermittler haben einen schlimmen Verdacht: Möglicherweise hat die Mutter ihren eigenen Sohn umgebracht. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Verden mit. Die Ermittlungen wegen Totschlags laufen.