Spanien, Portugal, Niederlande Urlaub im Hochinzidenzgebiet - was gilt nach der Rückkehr nach Deutschland?

Mit Spanien, Portugal und den Niederlanden sind bereits drei bei deutschen Urlaubern beliebte Reiseziele als sogenannte Hochinzidenzgebiete eingestuft. Zwar warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in die betroffenen Länder, doch urlauben kann man dort trotzdem. Welche Formulare gilt es vor der Heimreise nach Deutschland auszufüllen, was gilt für mitreisende Kinder, wer muss nach der Ankunft in Deutschland in Quarantäne - und wer kann sie umgehen? Ein Überblick.