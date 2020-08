Für so manchen Kroatien-Reisenden, der am Wochenende die slowenisch-österreichische Grenze passieren wollte, ist die Urlaubserholung dahin. Eine neue Corona-Verordnung Österreichs hat für reichlich Verkehrschaos, kilometerlange Staus und einen Großeinsatz des Roten Kreuzes an der Grenze gesorgt. Zahlreiche Autofahrer mussten bis zu zwölf Stunden im Stau verbringen. Letztendlich setzte der Landeshauptmann von Kärnten die neue Verordnung kurzerhand außer Kraft, um weiteres Chaos zu vermeiden.

Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen auf dem Balkan hatte die österreichische Regierung angeordnet, dass Durchreisende an der Grenze eine Erklärung unterschreiben müssen, dass sie Österreich ohne Zwischenstopp durchqueren und das Land wieder verlassen. Einreisende mussten ein längeres Formular mit zahlreichen persönlichen Daten ausfüllen. Ein Aufwand, der am Karawankentunnel zu mehr als zehn Stunden Wartezeit führte, bei der Einreise über den Loiblpass sollen es sieben Stunden gewesen sein.

Am Samstag und in der Nacht zum Sonntag waren vor allem deutsche und niederländische Urlauber auf der Heimreise. Viele von ihnen kamen aus Kroatien und Slowenien. Da die neue Corona-Verordnung erst am Samstagvormittag an die österreichischen Bezirksbehörden gegangen war, hatten die Urlauber keine Möglichkeit, vorab davon zu erfahren. Auch Slowenien und Kroatien wurden überrascht. Erst am Sonntagnachmittag normalisierte sich die Lage wieder.



Quelle: dpa