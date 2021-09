Straßenhunde statt Einlaufkinder: Rumänische Fußballer mit Herz für Tiere

Kuriose Aktion mit gutem Zweck: Die Spieler des rumänischen Erstligisten Dinamo Bukarest sind bei einem Ligaspiel mit Straßenhunden anstelle von Kindern eingelaufen. Damit will der Klub auf die vielen Tiere im Land ohne ein Zuhause aufmerksam machen. Im Anschluss an die Partie erhielten die Zuschauer die Möglichkeit, die Hunde zu adoptieren.



Über die gesamte Saison hinweg wollen sich mehrere Teams aus der Liga an dem Projekt des rumänischen Fußballverbands FRF beteiligen: "Fülle die Leere in deinem Leben". Das Ziel der Kampagne ist, für möglichst viele der Hunde, die jeweils aus örtlichen Tierheimen oder von der Straße kommen, neue Besitzer zu finden.

Rührende Geste: Die Fußballer des Erstligisten Dinamo Bukarest machen auf das Leid der Straßenhunde aufmerksam. Bildrechte: imago images/NurPhoto

Straßenhunde - in Rumänien ein Politikum

Straßenhunde sind in Rumänien ein Politikum. Mehrere Zehntausend sind es allein in Bukarest. Um der Lage Herr zu werden, hat das Parlament die Tiere zur Tötung freigegeben, wenn sich binnen zwei Wochen kein Besitzer findet. Die sogenannten Tierfänger werden für jeden gefangenen Hund mit einer stattlichen Prämie belohnt.

Letzte Rettung Tierheim?

Etwa 170 staatliche Tierheime gibt es in Rumänien. Die meisten von ihnen fangen heimatlose Hunde ein - und töten sie nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist. Eine ausreichende Versorgung der Tiere ist nur selten gegeben. Dafür fehlen die Mittel.



Anders ist das im Tierasyl "Smeura" in Pitesti, 120 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, dem größten Tierheim der Welt. Gegründet wurde es vom Förderverein Tierhilfe Hoffnung e.V. aus Deutschland. Gut 3.500 Hunde haben in Smeura Schutz vor den Tierfängern gefunden, Tausende Straßenhunde sind kastriert worden.



Ziel der Betreiber ist es, die Tiere nicht nur vor dem sicheren Tod zu retten, sondern auch, ein Zuhause für sie zu finden. Doch das gestaltet sich in Rumänien schwierig. Wer innerhalb Rumäniens einen ehemaligen Straßenhund aus einem Tierheim aufnehmen möchte, muss seine gesamte Privatsphäre offenlegen und benötigt zudem die schriftliche Einwilligung seiner Nachbarn.

Trauriger Rekord: Das Tierheim "Smeura" in Pitesti ist das größte Tierheim der Welt. Bildrechte: dpa

Einen Hund aus Rumänien aufnehmen - so geht's