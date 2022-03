Geld als Hilfsmittel der Wahl

Was nach Angaben der meisten Hilfsorganisationen in der aktuellen Situation aber am allerwichtigsten ist? Geld. Denn der Bedarf an Sachspenden ändert sich ständig und mit dem Geld können gezielt die Produkte gekauft werden, die wirklich benötigt werden - und zwar vor Ort in der Ukraine, in Grenzgebieten und in den Ländern, die Flüchtlinge aufnehmen.

Hohe Millionensummen gespendet

Die finanziellen Hilfen aus Deutschland sind enorm. Zwar gibt es noch keinen Überblick über die Gesamthöhe der Spenden der letzten Tage, aber erste Zwischenmeldungen lassen hohe Millionensummen vermuten. Allein das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe meldete mit Stand Donnerstagmorgen (03.03.) etwa 37 Millionen Euro eingegangene Spenden für die Ukraine-Nothilfe. Das Spendenaufkommen sei "absolut überwältigend", teilte Geschäftsführer Dominique Mann mit. Manuela Roßbach, Vorständin der "Aktion Deutschland Hilft", sagte am Donnerstag, bislang seien über elf Millionen Euro gebucht worden. "Das ist schon gewaltig für den kurzen Zeitraum."

In Deutschland wurden bereits hohe Millionensummen gespendet, um den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen zu helfen. (Archiv) Bildrechte: dpa

Geldspende: Vertrauenswürdig oder nicht?

Wie stellt man sicher, dass Geldspenden (oder Sachspenden) auch tatsächlich da ankommen, wo sie gebraucht werden? Das Wichtigste in dem Zusammenhang: Man muss sicherstellen, dass es sich um seriöse Organisationen handelt. Dafür gibt es zum Beispiel eine Liste vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI). Zudem vergibt das DZI ein Spendensiegel, um einen Überblick in der unübersichtlichen Lage zu ermöglichen. "Trägt eine Organisation ein solches Siegel, kann man davon ausgehen, dass die Spendengelder verantwortungsbewusst behandelt werden", so Burkhard Wilke, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des DZI im SWR.

Vorsicht bei privaten Aufrufen

Private Spendenaufrufe sollten hingegen genau geprüft werden. "Man sollte sich nicht blenden lassen in sozialen Netzwerken, wenn eine Privatperson ganz schlimme Bilder postet und um Spenden bittet. Das heißt noch nichts." Auch hier ist der richtige Weg: "Organisationen aussuchen, prüfen, ob die gemeinnützig sind und am besten ein Spendenzertifikat haben", sagt Max Mälzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats.

Mitleiderregende Spendenaufrufe von Privatpersonen sollten genau geprüft werden. (Themenbild) Bildrechte: dpa

Am Freitag (04.03.) läuft ab 20.15 Uhr im Ersten, in allen Dritten Programmen, in ONE und per Livestream die Sendung "WIR HELFEN - Gemeinsam für die Ukraine" - ganz im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Es geht um Fragen wie "Wie kann ich helfen?" und "Wo und wie wird schon geholfen?". Ingo Zamperoni moderiert aus Köln und spricht mit Helfer:innen und Ukrainer:innen sowie mit Menschen, die einen besonderen Bezug zur Ukraine haben.