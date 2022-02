Fast ein Jahr später als ursprünglich geplant will der französische Pharmakonzern Sanofi nun die Zulassung seines Corona-Impfstoffs beantrage n. Klinische Studien des Vakzins hätten positive Ergebnisse gezeigt, hieß es. Der Impfstoff, den Sanofi zusammen mit dem britischen Pharmakonzern GSK (Glaxo-Smith-Kline) entwickelt hat, ist wie Novavax ein Protein-Impfstoff.

Die beiden Pharmakonzerne kündigten an, dass sie die Zulassung für ihren Impfstoff in den USA und der Europäischen Union beantragen wollen. Er soll in Studien einen hundertprozentigen Schutz gegen schwere Verläufe von Covid-19 haben und zu fast 60 Prozent gegen Symptome wirksam sein.