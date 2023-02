Der Vorfall soll sich nach NDR-Informationen am Sonntag (29.1.) nach einem Fußballspiel an der S-Bahn-Station Stellingen ereignet haben. Wegen der vielen Fußball-Fans seien die Züge stark ausgelastet gewesen, sagt die Deutsche Bahn gegenüber BRISANT. Deshalb habe man sich für ein Fahrrad-Verbot in den Zügen entschieden.