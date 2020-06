Wetterumschwung Jetzt kommt die Schafskälte! Wann wird es wieder warm?

Hauptinhalt

So schnell die Sommerluft kam, so schnell wird sie auch wieder abserviert. Denn jetzt kommt die "Schaftskälte"! Was es damit auf sich hat und wann wir wieder den Sommer genießen können, sagen wir hier.