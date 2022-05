Im Mai gibt es die Eisheiligen, im Juni die Schafskälte - beides sind "meteorologische Singularitäten". Sie treten immer mal wieder auf, können aber auch ausbleiben. Das haben wir dieses Jahr an den Eisheiligen gesehen, die wegen der Temperaturen von fast 30 Grad auch "Schweißheilige" genannt wurden.

Früher wurden die Schafe meist im späten Juni geschoren, damit sie nicht frieren, heißt es immer wieder. Denn zwischen dem 4. und 20. Juni strömt immer mal wieder kalte Polarluft aus Nordeuropa nach Deutschland. Dann spricht man von der "Schafskälte". Tatsächlich warteten viele Schäfer wohl auch mit der Schur, weil ihre Tiere bis Juni ein dichtes Unterfell gebildet hatten, was höheren Umsatz brachte.

Und wird nun der Juni 2022? Meteorologen sagen einen wechselhaften Monatswechsel Mai/Juni voraus, der Mai verabschiedet sich mit Frost. Doch pünktlich zum Sommerbeginn am 1. Juni klettern die Temperaturen wieder nach oben, zu Pfingsten in der ersten Juniwoche soll es freundlich werden, danach geht es wechselhaft weiter. Von einem ernsthaften Kälteeinbruch, der den Namen "Schafskälte" verdient, ist derzeit also nichts zu sehen.