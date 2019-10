Am Wochenende ist es im hessischen Münster bei einem Spiel der Fußball-Kreisliga C Dieburg zwischen der FSV Münster und dem TV Semd zu einem erschreckend gewalttätigen Vorfall gekommen. Nachdem ein 28-jähriger FSV-Spieler in der 85. Spielminute die Rote Karte gesehen hatte, ließ er seine Wut am Schiedsrichter aus - und streckte ihn mit einem brutalen Faustschlag ins Gesicht nieder.