Es ist nicht das erste Mal, dass ein Schiedsrichter in niedrigen Fußballligen um Leib und Leben fürchten musste. Gerade in der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über Gewalt gegen Schiedsrichter. In Berlin sind die Unparteiischen zuletzt sogar in einen Streik getreten, weil Respektlosigkeiten ihnen gegenüber Überhand nahmen.