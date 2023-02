Der Geruchssinn von Schlangen ist hervorragend. Das liegt vor allem auch an ihrer Zunge. An ihrem Ende sitzen Riechknospen, die beim Züngeln in der Luft feinste Geruchsmoleküle aufnehmen können. Wieder zurück im Rachen werden sie über Sinneszellen verarbeitet. Die zwei Spitzen an der Zunge sorgen dafür, dass die Schlange bestimmen kann, aus welcher Richtung Gerüche kommen.