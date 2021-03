Bis die beiden Vakzine auf den Markt kommen, wird es allerdings noch dauern. Das Projekt der Würzburger Wissenschaftler befindet sich derzeit in der präklinischen Entwicklung. Erst die ebnet den Weg zu ersten klinischen Studien an Menschen.



Der Impfstoff von Oramed befindet sich in der ersten klinischen Studienphase. Bislang wurde er nur in Tierversuchen und noch nicht an Menschen getestet. Damit soll es aber noch im zweiten Quartal 2021 losgehen.



br.de/n-tv.de