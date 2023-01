Der Vorwurf lautet Mord. Der mutmaßliche Täter, ein 14-jähriger Schüler wird beschuldigt, seinen gleichaltrigen Freund getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat deshalb Haftbefehl beantragt, der Beschuldigte soll am Donnerstag der zuständigen Jugendrichterin vorgeführt werden, teilte die Behörde mit. Bisher war wegen Totschlags gegen den Jugendlichen ermittelt worden.

Die Polizei in Niedersachsen beschäftigt derzeit die Frage nach dem Motiv für die Tat. Der ebenfalls 14-jährige Junge aus Wunstorf bei Hannover war zunächst vermisst gemeldet gewesen, inzwischen wurde seine Leiche gefunden. Getötet haben soll ihn sein gleichaltriger Freund.

Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige noch während der Suche nach dem Vermissten gestanden haben, seinen Freund getötet und versteckt zu haben. Das Motiv für die Tat ist jedoch noch unklar. "Was genau passiert ist, darüber ist bisher wenig bekannt", teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Weitere Erkenntnisse zur Tat, insbesondere zum Motiv, erhoffe man sich von weiteren Vernehmungen. Im Laufe des Tages sei zudem die Obduktion der Leiche in der Gerichtsmedizin geplant. "Das wird vermutlich eine Zeit lang dauern."