Der mittlerweile 15-Jährige wurde wegen Mordes und versuchter räuberischer Erpressung in zwölf Fällen verurteilt. Die Strafe soll er in einer sozialtherapeutischen Einrichtung ableisten. Ob für den 15-Jährigen eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet wird, soll im Laufe seiner Haftstrafe beurteilt werden. Heißt: Bleibt die Therapie erfolglos, kann eine weitere Sicherungsverwahrung verhängt werden - etwas, das vor allem die Familie des Opfers erleichtert. Sie wollten die Sicherheit, dass geprüft werde, wie der Verurteilte sich entwickelt. Dennoch blieben Antworten auf Fragen offen, so ist das Motiv weiterhin unklar.

Der 15-Jährige habe mit dem Urteil gerechnet und akzeptiere es, hieß es nach der Urteilsverkündung von seinem Anwalt. Der Jugendliche wolle die Chancen der Therapie im Strafvollzug nutzen. So könne er sich später vielleicht wieder in die Gesellschaft integrieren.

Die Familie des getöteten 14-Jährigen hoffe nun, dass "Ruhe einkehrt", so ihr Anwalt Steffen Hörning. Außergewöhnlich: Er betonte, dass die Angehörigen des Opfers wie des Täters gut zueinanderstünden. "Sie unterstützen sich gegenseitig. Die Familie des Opfers hat gesehen, was das für eine schreckliche Situation auch für die Familie des Angeklagten in dem Heimatort gewesen ist. […] Es geht nicht, dass man eine ganze Familie in Sippenhaft nimmt." Daher habe es einen gemeinsamen Spaziergang beider Familien durch Wunstorf gegeben.