In Nordrhein-Westfalen tritt ab Freitag, den 20. August, eine neue Corona-Verordnung in Kraft – weil die Sieben-Tage-Inzidenz stetig steigt. Landesweit hat sie am Donnerstag die 70 überschritten (Stand: 19. August). Um Geschäfte, Restaurants und Hotels möglichst lange offen zu halten, gilt in NRW nun die 3G-Regel. Rein darf nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Dazu gehören auch schulpflichtige Kinder. Doch für sie gelten eigene Regeln.