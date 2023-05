Nach dem gewaltsamen Tod eines 24 Jahre alten Mannes in Lüdenscheid fahndet die Polizei nach einem 23 Jahre alten Tatverdächtigen. Der mutmaßliche Täter habe am vergangenen Montag (01.05.) auf sein Opfer geschossen, heißt es von der Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen. Beide Männer seien den Angaben zufolge miteinander bekannt gewesen. Schon vor der Tat soll es Drohungen in Richtung des Opfers gegeben haben.

Einsatzkräfte der Polizei am Tatort. Bildrechte: dpa