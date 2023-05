23-Jähriger stellt sich Tödliche Schüsse in Lüdenscheid - Tatverdächtiger festgenommen

In Lüdenscheid ist ein 24-jähriger Mann ums Leben gekommen, nachdem er in einem Omnibus-Bahnhof angeschossen aufgefunden wurde. Zunächst standen zwei Jugendliche unter Tatverdacht, später rückte ein 23-jähriger in den Fokus der Ermittler.