Nach den tödlichen Schüssen auf einen 42-Jährigen vor dem Berliner Tempodrom ermittelt eine Mordkommission der Polizei zu den Hintergründen. Noch seien die Umstände der Tat, die sich am Freitagabend gegen 23.00 Uhr ereignet hat, völlig unklar, so die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Mona Lorenz. Vier weitere Menschen wurden verletzt, mindestens einer lebensgefährlich. Der Tote sollte noch am Samstag obduziert werden.

Der Tatort befindet sich am Tempodrom in der Möckernstraße, einer Veranstaltungshalle in der Berliner Innenstadt. Das Gebiet im Ortsteil Kreuzberg wurde nach den Schüssen weiträumig abgesperrt. Bislang könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob ein oder mehrere Täter an der Schießerei beteiligt waren. Was jedoch feststeht: Er oder sie sind weiterhin auf der Flucht.