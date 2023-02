Einen Dispokredit bekommt man kurzfristig, einfach und ohne einen formellen Kreditantrag. Das Konto kann einfach überzogen werden. Wenn man an der Kasse im Supermarkt mit Karte bezahlt, bemerkt man das vielleicht gar nicht.

Das Gefährliche am Dispokredit ist, dass die Zinsen dafür in der Regel sehr hoch sind. Im Schnitt muss man rund zehn Prozent draufzahlen. Und: Bei vielen Menschen ist der Disporahmen so hoch wie zwei oder drei Monatseinkommen.