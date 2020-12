Am 5. Januar treffen sich Bund und Länder zum Corona-Gipfel. Deren Ergebnisse wollen die Kultusminister abwarten. Und erst dann wissen Eltern, ob und wann die Schulen wieder öffnen.

Pläne und Konzepte, aus dem Lockdown wieder in den (eingeschränkten) Regelbetrieb hochzufahren, gibt es mal mehr, mal weniger.

Baden-Württemberg will Schulen öffnen

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann überraschte vor Weihnachten mit einem Vorstoß für den Wiedereinstieg nach dem 10. Januar, zumindest für Grundschulen und Abschlussklassen. Und das "unabhängig von den Inzidenzzahlen", wie die CDU-Politikerin sagte. Gerade mit kleineren Kindern in der Grundschule sei digitaler Unterricht im Grunde nicht möglich.

Ein Aufschrei folgte, denn das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete in seinem Lagebricht am 17. Dezember vermehrt Corona-Ausbrüche an Schulen. Das RKI sieht zudem ab einem Inzidenzwert von 50 Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen die Einführung der Abstandsregel im Klassenraum - in der Konsequenz: Wechselunterricht mit kleineren Lerngruppen - und eine Maskenpflicht im Unterricht für alle Jahrgänge vor. Ob Wechselunterricht stattfindet, entscheiden aber Schulamt, Schulleitung und Gesundheitsamt gemeinsam. So voll dürften die Klassen vorerst nicht mehr werden. Bildrechte: imago/photothek

Doch bislang folgt kein einziges Bundesland diesen Empfehlungen. Niedersachsen könnte Vorreiter werden. Das Bundesland will am 11. Januar den Schulbetrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen wieder aufnehmen - so zumindest hatte es Kultusminister Grant Hendrik Tonne Mitte Dezember vor dem Lockdown verkündet. Tonnes Plan: Die weiterführenden Schulen lernen in geteilten Klassen, für Grundschüler herrscht im Unterricht Maskenpflicht. Die Infektionszahlen sind dabei immer im Blick.

Wechselbetrieb statt Präsenzunterricht?

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger geht davon aus, dass es nach den Weihnachtsferien zunächst keinen Normalbetrieb an den Schulen geben wird. Deswegen müsse man sich entweder auf Distanzunterricht oder bestenfalls Wechselbetrieb vorbereiten. Notfalls müssten Abschlussprüfungen nach hinten verschoben werden.

Auch Thüringens Bildungsminister Helmut Holter zeigt sich offen für leichtere Schulprüfungen aufgrund der Corona-Pandemie und hat dafür extra eine "Arbeitsgruppe Prüfungen" eingerichtet.

Für verkürzte Sommerferien sprechen sich Gesundheitsexperten und der Deutsche Kinderschutzbund aus. Im Gegenzug fordern sie eine Verlängerung der Weihnachtsferien bis Ende Januar. Keine schöne Lernsituation: Zuhause am Laptop. Bildrechte: imago images / Fotostand / K. Schmitt

Spahn macht wenig Hoffnung auf Lockerungen

Eigentlich enden am 10. Januar bundesweit die Schulschließungen. Doch eines ist klar: Sollten die Infektionszahlen nicht deutlich sinken, liegt auch der Präsenzunterricht an Schulen in weiter Ferne.