Ungeplante Ferien sind schön und gut. Doch steht ein Schulabschluss an, sehen die meisten Schüler das anders. Während sich für die jüngeren Kinder die Eltern ins Zeug legen, den versäumten Stoff zu Hause nachzuholen, blicken zahlreiche Zehntklässler, Berufsschüler und Abiturienten mit einem großen Fragezeichen in die Zukunft. Werden die geplanten Abitur- und Mittlere-Reife-Prüfungen und Berufsschulabschlüsse stattfinden - oder wird jedes Bundesland anders entscheiden?

Prinzipiell ist Schule Ländersache. Insbesondere in Sachen Abitur und Mittlere Reife gelten von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Maßstäbe und Anforderungen. Im Zuge der Corona-Krise wird das deutlich wie nie zuvor. Während Nordrhein-Westfalen auf eine rasche Wiederaufnahme des Schulbetriebs drängt, um eine Durchführung der anstehenden Abschlussprüfungen zu gewährleisten, treten andere Bundesländer, wie Bayern, auf die Bremse. Kein Wunder, denn dort ticken die Uhren deutlich anders. Bis zu den Sommerferien bleiben ganze vier Wochen länger, um Versäumtes nachzuholen. Auch Berlin hatte zuletzt darauf gedrängt, den Schulunterricht nach den Osterferien wieder zügig aufzunehmen, um die Abschlussprüfungen planmäßig stattfinden zu lassen. Ähnlich sehen die Planungen in Hamburg aus. Abiturientinnen und Abiturienten in Hessen und Rheinland-Pfalz haben die schriftlichen Prüfungen sogar schon hinter sich.

Während die Politik vor allem Prüfungen, Abschlüsse und damit die älteren Schüler im Visier hat, plädieren die Experten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina dafür, zunächst die Grundschulen zu öffnen. Danach könnte schrittweise die Sekundarstufe I hinzukommen. Der Grund ist ein rein didaktischer: Älteren Schülern fällt es wesentlich leichter, mit Fernunterricht klarzukommen, als den jüngeren.



Dem gegenüber steht die Notwendigkeit, die Umsetzung der Hygieneregeln an den Schulen durchzusetzen. Denn Abstand halten, korrekt husten und niesen sowie regelmäßiges Händewaschen wird für die Älteren eine deutlich niedrigere Hürde sein. Doch last not least muss in den Schulen dafür erst einmal die sanitäre Infrastruktur vorhanden sein. Und um die ist es in vielen deutschen Schulen nicht zum besten bestellt.