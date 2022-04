Mit Ausnahme von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sind die Corona-Regeln am ersten April-Wochenende in fast ganz Deutschland gefallen. Lediglich im Nah- und Fernverkehr, in Pflegeheimen und medizinischen Einrichtungen müssen nach wie vor FFP2-Masken getragen werden. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus zu infizieren ist vergleichsweise hoch.