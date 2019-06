Wenn in Las Vegas in der Nacht zum Sonntag gegen vier Uhr deutscher Zeit die Fäuste geschwungen werden, könnte es dazu kommen, dass innerhalb weniger Wochen aus dem Nobody Tom Schwarz einer der größten Hoffnungsträger des Boxsports wird. Dazu muss sich allerdings das deutsche Schwergewicht gegen Klitschko-Bezwinger Tyson Fury durchsetzen.