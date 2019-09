In Lütjenholm hatte sich kurz vor 16 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dort ist ein Pkw mit vier Personen besetzt mit einem unserer Rettungswagen zusammengestoßen. In dem Rettungswagen befanden sich die Kollegen mit einer schwangeren Patientin, die zur Geburt ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Wie hinter mir zu sehen, kam es dann zu dem Zusammenstoß.

Was genau zum Unfall geführt hat, ist noch unklar. Die verunglückten Fahrzeuge stehen in einer Baustelle. Der Rettungswagen rutscht nach dem Zusammenprall in einen Graben, droht umzukippen. Glücklicherweise sind Bauarbeiter in der Nähe. Sie eilen sofort zu Hilfe und stützen mit ihrem Bagger den Rettungswagen. Im Inneren spielen sich derweil dramatische Szenen ab.