Mitte Dezember hat es das britische Gesundheitsministerium bekannt gegeben: Homosexuelle und bisexuelle Männer werden im Vereinigten Königreich beim Blutspenden künftig nicht mehr anders behandelt als andere Spender. Im Sommer 2021 soll die neue Regelung in Kraft treten. Bis dahin gilt, dass Männer, die innerhalb der vergangenen drei Monate Sex mit einem anderen Mann hatten, von der Blutspende ausgeschlossen sind.

Ganz anders sieht das in Deutschland aus. Hierzulande waren Männer, die Sex mit Männern haben, lange Zeit grundsätzlich von der Blutspende ausgeschlossen. Seit August 2017 dürfen sie teilnehmen, wenn sie innerhalb der letzten zwölf Monate keinen Sex mit einem Mann hatten. Gleiches gilt für "transsexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten". Eine Regelung, die vielen homo- und bisexuellen Männern das Blutspenden unmöglich macht. Eine Richtlinie (und Formulierung), die die Deutsche Aidshilfe zu Recht als diskriminierend verurteilt. Denn Wege, das HIV-Übertragungsrisiko durch Blutspenden zu minimieren, sind bislang nicht konsequent ausgelotet worden.

Die in Deutschland gesetzte Frist von einem Jahr bewertet die Deutsche Aidshilfe als "willkürlich gewählt". Denn: Mit einem üblichen Antikörpertest lässt sich eine HIV-Infektion bereits nach sechs Wochen ausschließen.



Und: Während heterosexuelle Spender nur dann von einer Blutspende ausgeschlossen sind, wenn sie angeben, im vergangenen Jahr Sexualverkehr mit mehr als drei Partnern bzw. in den letzten vier Monaten Sex außerhalb der festen Partnerschaft praktiziert zu haben, wird homosexuellen Männern per se ein polygames Sexualverhalten unterstellt.