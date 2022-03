Seenotrettung Sea Punks e.V. - Menschenleben retten statt wegsehen

Das damals entdeckte und in mühevoller Handarbeit und mit viel Unterstützung restaurierte Schiff ist mittlerweile auf seiner Mission. Allerdings unter der Flagge der "Mission Lifeline" - denn irgendwann entschieden die beiden Vereine getrennte Wege zu gehen. Entmutigt hat die "Sea Punks" das nicht. Mittlerweile haben die Jungs ein neues Schiff erworben und mit den "Medical Volunteers International e.V." einen passenden Kooperationspartner gefunden. Denn die Fluchtroute übers Mittelmeer ist alles andere als ein Spaziergang und für die Flüchtenden lebensgefährlich. Von Medizinern begleitet zu werden, ist daher dringend nötig.

Erworben haben die "Sea Punks" ihr neues Seenotrettungsschiff mithilfe zahlreicher Spenden. Die werden auch nach wie vor benötigt - und obendrein viele helfende Hände. Denn nun heißt es, auch dieses Schiff für die Rettung und Unterbringung Geflüchteter umzubauen, damit es ab Somer 2022 in See stechen kann.



Mitmachen kann bei den "Sea Punks" jeder. Einmal im Monat veranstalten sie einen virtuellen Kennenlern-Abend, an dem die "Sea Punks" den Verein, die Arbeitsweisen und vor allem die verschiedenen Arbeitsbereiche vorstellen.



Das Team der "Sea Punks" ist komplett ehrenamtlich tätig und deckt viele Bereiche ab: von Handwerkern und Handwerkerinnen über Therapeuten, Sozialarbeiter, Medienschaffende bis zu Juristen.



Spendenkonto:

Sea Punks e.V.

IBAN: DE30 4306 0967 1196 3620 00

BIC: GENODEM1GLS

E-Mail: mitmachen@seapunks.de

Internet: seapunks.de