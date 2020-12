Auf der Saalehalbinsel in Halle haben Jogger am Sonntag (06.12.) das Mädchen gerettet. (Archiv)

Auf der Saalehalbinsel in Halle haben Jogger am Sonntag (06.12.) das Mädchen gerettet. (Archiv) Bildrechte: imago images/Steffen Schellhorn

Nach Angaben der Polizei hatten zwei Jogger das Mädchen am Sonntag gegen 8.30 Uhr aus der Saale gerettet. Ein Läufer habe zuvor Hilferufe am Fluss gehört. Das Kind kam in ein Krankenhaus. "Es geht ihm den Umständen entsprechend", sagte der Staatsanwalt. Die Eltern hatten ihr Kind den Angaben nach am Sonntag gegen 7.30 Uhr letztmalig in der Wohnung gesehen und es bei der Polizei als vermisst gemeldet. Gegen die Eltern werde weiterhin nicht ermittelt, betonte der Staatsanwalt.