Die Polizei ermittelt wegen Totschlags an einem sechsjährigen Jungen in Mecklenburg-Vorpommern. Er wurde am Donnerstagabend (14.09.) mit "massiven Verletzungen" am Oberkörper in einem Gebüsch in Pragsdorf von Feuerwehrleuten gefunden, so die Polizei. Obwohl der 6-Jährige sofort reanimiert worden sei und ins Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte nur noch der Tod festgestellt werden.



Die Eltern hatten das Kind zuvor als vermisst gemeldet, weil der Sechsjährige abends nicht wie verabredet vom Spielen nach Hause gekommen war. Polizei, Feuerwehr und Anwohner suchten daraufhin nach ihm. Auch Hunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.