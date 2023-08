Am Mittwoch (23.08) hat das Bundeskabinett das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht. In Zukunft soll jeder Mensch seinen eigenen Geschlechtseintrag und Vornamen selbst festlegen und ändern können. Das Gesetz richtet sich laut Justiz- und Familienministerium an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen. Laut Bundesinnenministerium soll das Gesetz zum 1. November 2024 in Kraft treten.