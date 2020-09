Sex mit Mundschutz? In Kanada wurde dazu geraten. Und zwar von Dr. Theresa Tam, der höchsten Medizinerin des Landes. Ein wohlgemeinter Rat, der sich an Paare oder auch Paarungswillige richtet, die nicht in einem Haushalt leben und trotzdem nicht auf Sex verzichten wollen. Vor allem, wenn einer der Sexualpartner einer sogenannten Risikogruppe angehört, sei es wichtig, bei der schönsten Sache der Welt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vom Küssen solle in jedem Fall abgesehen werden.



Besonders sicher sei es für Menschen ohne festen Partner allerdings, sich selbst zu befriedigen: "Die sexuelle Aktivität mit dem niedrigsten Risiko ist jene, an der nur Sie alleine beteiligt sind", so die Medizinerin.



Halte man sich an diese Vorsichtsmaßnahmen und sei sich der damit verbundenen Risiken bewusst, dann sei körperliche Nähe durchaus möglich, ohne die Fortschritte in der Corona-Pandemie zu gefährden. Aussagen, mit denen die kanadische Ärztin sicherlich auch in Deutschland auf viele offene Ohren treffen würde.