Oh la la! In Köln geht es offenbar heiß her. Die Rhein-Metropole ist die freizügigste und sexuell offenste Stadt der Welt - und löst damit die Sexmetropole New York ab.



Das zumindest ist das Ergebnis vom "Sexuality Liberal City Index 2023", den das "Lust-Mag" jetzt veröffentlicht hat. Das Magazin beschäftigt sich mit Themen rund um unsere Sexualität.

Zum Christopher Street Day 2022 in Köln kamen mehr als eine Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bildrechte: dpa