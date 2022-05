Wegen Vorwürfen des sexuellen beziehungsweise schweren sexuellen Missbrauchs an Kinder-Fotomodels beginnt am Dienstag (31. Mai) in Köln ein Prozess gegen den Kinderfotografen Achim Lippoth. Dem Mann werden insgesamt 17 Taten zum Nachteil von sechs Jungen zur Last gelegt, teilte ein Sprecher des Landgerichts mit. Der mutmaßliche Tatzeitraum erstreckt sich laut Anklageschrift von 1999 bis Juni 2021.