Anlass für die Verschärfung waren etwa die Missbrauchsfälle von Staufen, Bergisch-Gladbach, Lügde und Münster. Zuletzt hatte das Urteil im Fall Christoph Metzelder für Aufsehen gesorgt. Begründet wird das neue Gesetz auch damit, dass Internet, soziale Netzwerke und Onlinespiele mit Chatfunktion das Gefährdungspotential für Kinder sowohl in der virtuellen als auch in der realen Welt erhöht hätten. Vollumfänglich wird das Gesetz am 01. Januar 2022 in Kraft treten.

Die Online-Welt sorgt für ein gesteigertes Gefährdungspotential für Kinder. (Archiv) Bildrechte: imago/imagebroker