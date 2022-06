Ist der Siebenschläfer nass,

regnet's ohne Unterlass.

Wie sich das Wetter am Siebenschläfertag zeigt, so soll es die kommenden sieben Wochen bleiben. So zumindest heißt es im Hundertjährigen Kalender. Mit dem gleichnamigen Nagetier hat der Siebenschläfer-Tag allerdings nichts zu tun.

Schuld an schlechtem Wetter? Mit dem Siebenschläfer-Tag haben die gleichnamigen Nager nichts zu tun! Bildrechte: imago images / STAR-MEDIA

27. Juni: Woher kommt der Siebenschläfer?

Der Name Siebenschläfer rührt von einer Legende her. Nach der sollen sich im Jahr 251 nach Christus sieben fromme Jünglinge wegen ihres christlichen Glaubens vor den Häschern des Kaisers Decius in einer Höhle versteckt - und dort für ganze 195 Jahre durchgeschlafen haben.



In Ephesus, in der heutigen Türkei, entdeckten Archäologen im Jahr 1926 tatsächlich eine Höhlengrabstätte, die mit der Legende in Verbindung gebracht wird.

Wie wird das Wetter am Siebenschläfertag 2022?

Laut Deutschem Wetterdienst soll es am Montag, den 27. Juni vor allem im Osten und Südosten sonnig, heiß und überwiegend trocken werden. Erst am Abend werden von Westen her erste Gewitter erwartet. Es wird mit Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad gerechnet.



In den restlichen Landesteilen wird es dem DWD zufolge wechselnd bis stark bewölkt sein. Dort soll es immer wieder regnen und gewittern. Auch Unwetter können nicht ausgeschlossen werden.

Hat der Hundertjährige Kalender Recht?