Ist der Siebenschläfer nass,

regnet's ohne Unterlass.

Wie sich das Wetter am Siebenschläfertag zeigt, so soll es die kommenden sieben Wochen bleiben. So zumindest heißt es im Hundertjährigen Kalender. Mit dem gleichnamigen Nagetier hat der Siebenschläfer-Tag allerdings nichts zu tun.

Schuld an schlechtem Wetter? Mit dem Siebenschläfer-Tag haben die gleichnamigen Nager nichts zu tun! Bildrechte: IMAGO

27. Juni: Woher kommt der Siebenschläfer?

Der Name Siebenschläfer rührt von einer Legende her. Nach der sollen im Jahr 251 nach Christus sieben fromme Jünglinge ob ihres christlichen Glaubens vor den Häschern des Kaisers Decius in einer Höhle versteckt - und dort für ganze 195 Jahre durchgeschlafen haben. In Ephesus, in der heutigen Türkei, entdeckten Archäologen im Jahr 1926 tatsächlich eine Höhlengrabstätte, die mit der Legende in Verbindung gebracht wird.

Wie wird das Wetter am Siebenschläfertag 2020?

Am Samstag soll es laut Deutschem Wetterdienst in weiten Regionen Deutschlands gewittern. Lediglich nordöstlich der Elbe wird es tagsüber trocken bleiben. Andernorts besteht erneut Gefahr von lokalem Starkregen, Sturmböen und Hagel - vor allem im Norwesten Deutschlands. In Sachen Starkregen sollen sogar unwetterartige Entwicklungen möglich sein.

Unwetter und Hagel zum Siebenschläfer. Wird so etwa der ganze Sommer? Bildrechte: News5

Hat der Hundertjährige Kalender Recht?