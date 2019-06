Anders wäre es wohl auch kaum möglich gewesen, mit Gleichgesinnten eine weltweite Hilfe für Kinder in Not aufzubauen. Gmeiner entstammte einer kinderreichen, armen Bergbauernfamilie in Alberschwende in Vorarlberg. Schon mit vier Jahren verlor er seine Mutter und musste früh im Haus mit Hand anlegen. Dennoch setzte der Junge durch, ein Gymnasium besuchen zu dürfen. Doch dann brach der Zweite Weltkrieg aus. Von der Schulbank ging es 1940 zur Wehrmacht. Als Gebirgsjäger tat Gmeiner Dienst an der Ostfront. Sechsmal wurde er verwundet, bei Kriegsende lag er im Heimatlazarett Bregenz.