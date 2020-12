In Berlin werden die Bürger dazu angehalten, ihre Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Treffen dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Hausständen, anders als in vielen anderen Bundesländern werden in Berlin Kinder unter 12 nicht mitgerechnet. Das gilt sowohl zu Hause als auch in der Öffentlichkeit. Man darf die Wohnung aber generell nur aus triftigen Gründen verlassen. Dazu zählt Einkaufen, der Weg zur Arbeit oder Sport an der frischen Luft.

Diese Regeln gelten auch zum Jahreswechsel. An Silvester und Neujahr gilt generell ein öffentliches Versammlungsverbot. Alkoholische Getränke dürfen im öffentlichen Raum ebenfalls nicht ausgeschenkt, verkauft oder getrunken werden.

Ein Verbot gilt in Berlin generell für die Verwendung von Feuerwerk „und anderen pyrotechnischen Gegenständen“ an bestimmten Orten. Welche genau das sind, soll noch festgelegt werden. Innensenator Andreas Geisel sagt der "taz": „Wie im Vorjahr werden wir zwei Gebiete in Berlin als Böllerverbotszonen ausweisen: den Steinmetzkiez/Pallasstraße und den Alexanderplatz.“ Dort habe es immer wieder Angriffe auf Feuerwehrleute und Polizeikräfte gegeben.

Privat darf Feuerwerk gezündet werden, allerdings ist der Verkauf von Feuerwerk und Pyrotechnik verboten.



Die große Silvesterparty am Brandenburger wird in diesem Jahr ausfallen. Allerdings gibt es eine große Fernsehproduktion, die das ZDF ab 21.45 Uhr überträgt. Mit dabei sind unter anderem Álvaro Soler und die Höhner. Weitere Infos zur Sendung und den Künstlern sollen noch bekanntgegeben werden.