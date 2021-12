Auch in diesem Jahr wird das beliebte Höhenfeuerwerk über dem Brandenburger Tor aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die ZDF-Fernsehshow "Willkommen 2022" findet ohne Publikum statt. Ein kleines Bühnenfeuerwerk soll allerdings im Rahmen der Show im Fernsehen zu sehen sein.

Was andere Länder können, kann Pforzheim schon lange. An Silvester gibt es dort eine Drohnenshow.

Statt Raketen erleuchtet eine Drohnenshow den Nachthimmel über Pforzheim. Wegen der hohen Nachfrage zum zweiten Mal. Zum Jahreswechsel 2021 schrieben die Drohnen in rot und blau die Botschaften "Frohes Fest", "Bleibt gesund" und Herzen in den Silvesterhimmel. Statt mit 100 Drohnen soll die Show mit 125 Drohnen noch spektakulärer ausfallen, verriet der ausführende Verein "Pforzheim mitgestalten".

Weil wegen Corona erneut kein Feuerwerk in Bayern verkauft werden darf, wollen etliche Allgäuer das neue Jahr an Silvester mit Kuhglocken "einläuten". Der Klang ist aus dem Sommer vertraut, wenn die Milchkühe mit Glocken um den Hals auf den Wiesen leben. Und bereits zum Jahreswechsel 2021 riefen viele Gruppen in den Sozialen Netzwerken zum Kuhglockenläuten ein – das täte der Umwelt und den Tieren gut. Und wer keine massive Glocke zur Hand hat, schlägt einfach auf einen Topf.