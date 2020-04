In den Meldungen heißt es, dass sich unter den Masken schädliches Kohlendioxid sammele, was zu Atemlähmungen führen könne. Zudem würden die Masken Feuchtigkeit und Keime zurückhalten, was schädlich sein könne. Stimmt das? Nach Angaben von Tagesschau-Reporter Wulf Rohwedder stimmt das nicht.