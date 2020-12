Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will Skigebiete angesichts der Corona-Pandemie mindestens bis zum 10. Januar geschlossen halten. "Es ist nicht möglich, einen Winterurlaub zuzulassen, wir können uns das nicht leisten", sagte er dem Fernsehsender "La7".



Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach sich für ein reguläres Öffnen im Januar "unter guten Bedingungen" und eine Abstimmung mit den Nachbarländern aus. Die Skigebiete könnten in den Weihnachtsferien zwar öffnen, Skilifte sollen allerdings geschlossen bleiben. Auch Restaurants und Bars in den Skigebieten bleiben wie überall in Frankreich bis mindestens zum 20. Januar geschlossen. Damit könne jeder "von der frischen Luft in unseren schönen Bergen profitieren", so Frankreichs Regierungschef Jean Castex am Donnerstag (26.11).