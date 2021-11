Bis zum 6. Dezember gilt eine Erstimpfung plus negativer PCR-Test als gültiger Nachweis - sozusagen als Übergangsfrist. Danach greift die neue Regelung. Die chinesischen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac und der russische Impfstoff Sputnik V werden in Österreich nicht anerkannt.

Die Schweiz setzt derzeit auf Maskenpflicht in geschlossenen Berg- und Seilbahnen, Skiliften und Sesselbahnen. In der Gastronomie gilt 3G für Menschen ab 16 Jahre.

In den französischen Skigebieten scheint der Pistenurlaub vorerst sicher. Nur in den Warteschlagen vor den Liften müssen Skifahrer eine Maske tragen, im Lift selber darf man sie abnehmen. Anders in geschlossenen Gondeln: Hier gilt Maskenpflicht. 3G ist nur bei hoher Inzidenz geplant, derzeit ist der Wert 200 im Gespräch. Die Inzidenz lag am 9. November bei 76.