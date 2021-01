Mut zum Risiko in der Schweiz

Anders sieht es in der Schweiz aus. Hier gelten - mit Ausnahme von Menschen, die sich während der letzten zehn Tage in Sachsen aufgehalten haben - keine Einreisebeschränkungen für Deutsche Staatsbürger. Wer im von der Schweiz als Risikogebiet eingestuften Sachsen war, muss für zehn Tage in Quarantäne.



Ob die Pisten und Lifte geöffnet sind, hängt von den Regelungen der einzelnen Kantone ab. In den meisten Skigebieten sind die Bergbahnen in Betrieb, die Skischulen geöffnet, ebenso viele Hotels. Doch das kann sich jederzeit ändern. Daher: Vor der Abreise unbedingt beim Reiseanbieter oder vor Ort informieren!

Im Kanton Wallis sind derzeit Lifte und Skipisten in Betrieb. Bildrechte: imago/imagebroker

In Frankreich noch alles ungewiss

Unklar gestaltet sich die Situation im stark von der Corona-Pandemie gebeutelten Frankreich. Die Einreise ist für Deutsche Staatsbürger zwar ohne Einschränkung gestattet, auch die Pisten sind nicht gesperrt - doch die Lifte außer Betrieb. Sprich: Man kommt nicht hin. Das sollte ursprünglich nur bis zum 7. Januar der Fall sein. Doch die Corona-Zahlen sind weniger stark gefallen als erwartet. Am 20. Januar soll die Situation neu bewertet werden.



Abgesehen davon gilt in ganz Frankreich eine Ausgangsbeschränkung von mindestens 20:00 Uhr abends bis 06:00 Uhr morgens, in 20 Departements darf man nur bis 18:00 Uhr draußen sein. Zahlreiche Hotels sind noch geschlossen, obgleich Urlauber grundsätzlich beherbergt werden dürfen, Restaurants müssen vorerst zu bleiben. In ganz Frankreich ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend - auch in wenig belebten Gegenden.

Start der Skisaison am 18. Januar in Italien

Nach anfänglichem Zögern will Italien die Skisaison 2021 nicht ganz abschreiben. Nach aktuellem Stand sollen die Skigebiete am 18. Januar öffnen. Das war ursprünglich bereits für die erste Januarwoche geplant, doch viele Regionen und Provinzen benötigten etwas mehr Zeit, um die Gesundheitsregeln anzupassen. Noch wird diskutiert, wie voll besetzt Lifte und Gondeln sein dürfen.



Sobald die Skisaison losgeht, gelten in in den Seilbahnen Abstandsregeln und eine Maskenpflicht. Außerdem sollen die Gondeln regelmäßig desinfiziert und mit Schutzabtrennungen ausgestattet werden.



Die Einreise nach Italien ist für deutsche Staatsbürger grundsätzlich möglich. Allerdings müssen seit dem 10. Dezember eine Selbsterklärung ausgefüllt und ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorgelegt werden. Wer das nicht kann, muss sich in Quarantäne begeben.



Hotels und Restaurants sollen ab dem 18. Januar wieder geöffnet sein. Im ganzen Land gilt eine Maskenpflicht - auch im Freien.

Keine Einreise für Touristen nach Tschechien

In Tschechien herrschte im Dezember reger Betrieb auf den Skipisten. Unterwegs waren dort allerdings nur Einheimische, da das Land die Grenzen für touristisch Reisende dicht gemacht hat. Am 27. Dezember musste Tschechien zu einem harten Lockdown zurückkehren. Seitdem sind Hotels und Skilifte geschlossen - und das noch bis mindestens 10. Januar. Wie es danach weitergeht, ist ungewiss.

Lieber zu Hause bleiben: umbuchen oder stornieren?