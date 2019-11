Aufgespritzte, achtzackige Kraken-Lippen sind aktuell im Trend bei Kundinnen in Osteuropa. Kraken-Lippen, weil sie an die Gliedmaßen von Kraken erinnern. Die sozialen Medien sind voll mit diesen gewöhnungsbedürftigen Schönheits-Eingriffen an jungen Frauen. Umgerechnet rund 1.000 Euro kostet so eine Behandlung, bei der Hyaluron an mehreren Stellen in die Lippe eingespritzt wird. Das ganze hält mehrere Monate.