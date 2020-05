Ersatzspieler mit Masken auf der Tribüne, Torjubel mit Sicherheitsabstand, Fiebermessen vor dem Stadion und desinfizierte Fußbälle: Die neuen Hygiene-Vorschriften haben beim umstrittenen, aber auch weltweit beachteten Geister-Neustart der Bundesliga nach 66-tägiger Coronapause für ungewohnte, an vielen Orten auch skurrile Szenen gesorgt.

"Es hat schon etwas Surreales, wenn du in den letzten zwei Stunden vor Anpfiff aus aller Welt SMS bekommst, dass die Leute heute vorm Fernseher sitzen. Und dann fährst du durch deine Stadt, und es ist überhaupt nichts los", sagte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Dennoch: Abgesehen von Herthas "Kuschelkurs" in Hoffenheim wurden die strengen Vorgaben zunächst weitgehend umgesetzt - zur Freude der Politik. "Der Re-Start hat sich gelohnt. Es ist genau das vorsichtige Hineintasten in eine verantwortungsvolle Normalität, die wir alle wollen. Die Liga hat ein perfektes Konzept vorgelebt", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Wenn alles so gut laufe, "kann der Wettbewerb weitergehen".